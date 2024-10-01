Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

росія заклала у бюджет-2025 на "оборонні витрати" майже на третину більше, ніж цього року, - ЗМІ

183

У проекті держбюджету росії на 2025 рік "оборонні витрати" становлять 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів). Це майже на третину більше, ніж у 2024 році.

Про це сказано в записці пояснення до законопроекту про федеральний бюджет рф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Проект федерального бюджету на 2025 рік та на плановий період 2026 та 2027 років був внесений до держдуми рф 30 вересня.

Як зазначає видання, військові витрати рф у 2025 році становитимуть 6,31% ВВП країни. 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів) є рекордною сумою. До цього рекордними були 10,4 трлн рублів (106 млрд доларів), які заклали "на оборону" у 2024 році.

Також, згідно з документом, у росії у 2026 та 2027 рр. планують скорочувати "оборонне фінансування". У 2026 році виділити планується 12,8 трлн рублів (138,06 млрд доларів), а в 2027 році - 13,1 трлн рублів (141,30 млрд доларів).

До речі, у держбюджеті на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років очікувалося, що у 2025 році на військові витрати виділять 8,5 трлн рублів (91,68 млрд доларів).

бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 1 октября 2024
Понедельник, 30 сентября 2024
Воскресенье, 29 сентября 2024
Суббота, 28 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023