росія заклала у бюджет-2025 на "оборонні витрати" майже на третину більше, ніж цього року, - ЗМІ

У проекті держбюджету росії на 2025 рік "оборонні витрати" становлять 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів). Це майже на третину більше, ніж у 2024 році.
Про це сказано в записці пояснення до законопроекту про федеральний бюджет рф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Проект федерального бюджету на 2025 рік та на плановий період 2026 та 2027 років був внесений до держдуми рф 30 вересня.
Як зазначає видання, військові витрати рф у 2025 році становитимуть 6,31% ВВП країни. 13,5 трлн рублів (145 млрд доларів) є рекордною сумою. До цього рекордними були 10,4 трлн рублів (106 млрд доларів), які заклали "на оборону" у 2024 році.
Також, згідно з документом, у росії у 2026 та 2027 рр. планують скорочувати "оборонне фінансування". У 2026 році виділити планується 12,8 трлн рублів (138,06 млрд доларів), а в 2027 році - 13,1 трлн рублів (141,30 млрд доларів).
До речі, у держбюджеті на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років очікувалося, що у 2025 році на військові витрати виділять 8,5 трлн рублів (91,68 млрд доларів).
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