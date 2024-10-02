BBC: російські оборонні підприємства зіткнулися з великою проблемою нестачі кадрів

російські оборонні підприємства зіткнулися з великою проблемою нестачі кадрів, через це деяким фахівцям пропонують зарплати, що втричі-четверо перевищують середню.

Про це повідомляє російська служба BBC, посилаючись на інформацію кадрових порталів.

Як зазначається, у зв'язку з гострим дефіцитом спеціалістів оборонні заводи масово шукають десятки тисяч нових співробітників. Це продиктовано збільшенням випуску зброї та техніки через війну, розв'язану в Україні.

"На ринку праці потрібних кадрів мало, іноді пошуки йдуть місяцями. У результаті в промисловості зростає попит на вахтовиків, а деякі оборонні заводи активно приваблюють молодь", - йдеться у статті.

Загалом видання досліджувало 90 тисяч вакансій, розміщених оборонними підприємствами на сайтах з пошуку роботи у період з 15 серпня по 15 вересня.

Судячи з аналізу, зарплати, які пропонують оборонні заводи дефіцитним фахівцям, вищі у кілька разів. Особливо бракує інженерів, токарів та операторів програмованих верстатів.

Для часткового вирішення проблеми деякі компанії готові вкладатись у навчання працівників та пропонують роботу вахтою.

Середня зарплата вахтовиків у першому півріччі поточного року становила 152 тис. рублів, що на 30% більше проти минулого року. Водночас, число вакансій зросло із січня по липень на понад 460 тисяч (32%).

При цьому часто на вахті немає повноцінних вихідних і доводиться працювати шість чи сім днів на тиждень по 11 годин. Тоді як обіцяні у вакансіях 150-200 тис. рублів на місяць виплачують тільки за таких умов. Понаднормова робота на підприємствах держоборонзамовлення законна.

Найбільше оголошень наприкінці вересня налічувалося у концерні "Калашников" - більш ніж пів тисячі. З-поміж районів, де оборонні підприємства найактивніше шукають кадри, лідирують москва, Підмосков'я, а також Свердловська область.