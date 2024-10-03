Мінекономіки та компанія Visa домовились про співпрацю у сфері цифровізації бізнесу

Міністерство економіки України та компанія Visa підписали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації малого і середнього бізнесу, інфраструктурної підтримки програм у межах "Зроблено в Україні" та заохочення споживання українських товарів.

Про це повідомило Мінекономіки.

Зазначається, що відомство та платіжна система Visa домовились разом працювати над тим, щоб допомогти українському малому й середньому бізнесу переходити на цифрові технології.

Іншим важливим напрямком їх спільної роботи стане інфраструктурна підтримка проєктів, які держава реалізує в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським економічної політики "Зроблено в Україні".

Одним із напрямів співпраці стане, зокрема, робота з популяризації електронних платежів. В Мінекономіки пояснюють, що це дозволить зробити фінансові транзакції більш прозорими, сприятиме детінізації економіки, створенню справедливого конкурентного середовища.

Крім того, акцент буде зроблено на покращення обслуговування клієнтів.

"Партнерство між Міністерством економіки та Visa допоможе реалізувати інноваційні платіжні рішення, що заохочуватимуть споживачів купувати українські товари, пропонуючи їм вигідні умови", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як зауважила міністерка економіки Юлія Свириденко, підтримка українських виробників є одним із ключових пріоритетів Мінекономіки.

"Саме тому торік у лютому з ініціативи президента ми запустили політику "Зроблено в Україні". Для нас вкрай важливо, що до підтримки цієї ініціативи доєднується компанія Visa — світовий лідер у сфері електронних платежів. У співпраці з Visa ми сподіваємось запропонувати бізнесу нові можливості для розвитку", — зазначила очільниця відомства.

В Мінекономіки нагадують, що раніше компанія Visa долучилася до реалізації програми "Національний кешбек", як операційний партнер програми.