Мін’юст: У 2024 році сплати аліментів зросли на 30%

У 2024 році українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів, оскільки значна заборгованість може призвести до втрати відстрочки від мобілізації.
Про це повідомив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що у 2024 році сплати аліментів зросли на 30%.
Міненко зазначив, що батько з трьома неповнолітніми дітьми може отримати відстрочку від мобілізації лише в тому випадку, якщо утримує їх або регулярно сплачує аліменти.
"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – сказав Міненко.
Він додав, що такі механізми держави призводять до того, що громадяни України почали активніше сплачувати аліменти.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023