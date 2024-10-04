Мін’юст: У 2024 році сплати аліментів зросли на 30%

У 2024 році українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів, оскільки значна заборгованість може призвести до втрати відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що у 2024 році сплати аліментів зросли на 30%.

Міненко зазначив, що батько з трьома неповнолітніми дітьми може отримати відстрочку від мобілізації лише в тому випадку, якщо утримує їх або регулярно сплачує аліменти.

"Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації," – сказав Міненко.

Він додав, що такі механізми держави призводять до того, що громадяни України почали активніше сплачувати аліменти.