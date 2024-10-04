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Лікарня Охматдит оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт у пошкодженому сучасному корпусі

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Національна дитяча спеціалізована лікарня (НДСЛ) "Охматдит" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт у пошкодженому від атаки рф сучасному лікувально-діагностичному корпусі.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я на сайті, йдеться про проведення робіт із мінімізації шкідливого впливу осінньо-зимових погодних умов на стан і функціонування будівлі.

Сформована на підставі техзвіту очікувана вартість закупівлі послуг становить понад 9,5 млн грн. Платником виступає благодійний фонд "Таблеточки", замовником - "Охматдит".

Терміни проведення поточного ремонту - до 15 листопада.

До переліку робіт увійдуть заповнення вибитих вікон і дверей, огородження частини приміщень тимчасовими конструкціями, захист інженерних мереж і часткова їх заміна.

МОЗ уточнює, що під час ремонту корпусу лікарі продовжать надавати в ньому медичну допомогу.

Закупівлю основних відновлювальних робіт буде проведено пізніше.

МОЗ зазначає, що наразі всі відділення "Охматдиту", окрім відділення хронічного гемодіалізу, відновили свою роботу. Гемодіаліз пацієнти отримують у дитячій міській лікарні №1. Відділення трансплантації кісткового мозку працює на базі "Охматдиту" та міського центру нефрології та діалізу.

Охматдит
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