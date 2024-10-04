Енергоатом планує побудувати захист критичних елементів Південноукраїнської АЕС

НАЕК "Енергоатом" 2 жовтня уклав угоду на будівництво інженерного захисту критичних елементів Південноукраїнської атомної електростанції. Про це свідчать дані електронної системи Prozorro.
Закупівля відбулася без використання електронної системи.
Контракт на 595 млн грн укладено з ПрАТ "Юженергобуд", що зареєстроване у місті-супутнику ПАЕС Южноукраїнську.
Згідно з умовами контракту роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.
25 вересня Енергоатом уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.
Це сталося лише після слів президента України Володимира Зеленського на Радбезі ООН, що росіяни готуються атакувати три українські АЕС.
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