Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ISW: Готовність росії досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дорожчою

113

Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дорожчою через обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із повідомленнями, російські війська втратили щонайменше п’ять дивізій бронетехніки з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року, а також під час посилених наступальних операцій на заході Донецької області влітку цього року.

Експерти Інституту зауважили, що користувач соцмережі Х, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, заявив, що російська армія втратила 1830 одиниць важкої техніки у Покровському районі із 9 жовтня 2023 року.

«Оцінка користувача соцмережі X, яка базується на візуально підтверджених втратах техніки, ймовірно, є попередньою, оскільки не усі втрати російських транспортних засобів документуються візуально. Фактична кількість втрат російської техніки у районі Покровська, ймовірно, вища, аніж повідомляється», – вважають в ISW.

У зведенні йдеться, що російське військове командування може не хотіти або бути не в змозі визнати поточні масштаби і темпи втрат військової техніки у найближчі місяці і роки, беручи до уваги обмеження російського оборонно-промислового виробництва, обмеженість російських запасів техніки радянських часі і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру.

Аналітики зазначили, що із жовтня минулого року російська армія просунулася лише приблизно на 40 кілометрів на Авдіївському і Покровському оперативних напрямках, і втрата понад п’яти дивізій техніки заради таких тактичних успіхів не може тривати нескінченно без фундаментальних змін у спроможності Росії забезпечувати ресурси для ведення війни.

«Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дедалі дорожчою, оскільки російські війська у найближчі місяці та роки витратять обмежені запаси зброї та обладнання радянських часів», – наголосили в Інституті.

В ISW додали, що росія, ймовірно, намагатиметься адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами у довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів російського оборонно-промислового виробництва – кроку, якого лідер кремля володимир путін досі намагався уникати.

ISW
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 7 октября 2024
Воскресенье, 6 октября 2024
Суббота, 5 октября 2024
Пятница, 4 октября 2024
Четверг, 3 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023