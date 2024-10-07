ISW: Готовність росії досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дорожчою

Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дорожчою через обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із повідомленнями, російські війська втратили щонайменше п’ять дивізій бронетехніки з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року, а також під час посилених наступальних операцій на заході Донецької області влітку цього року.

Експерти Інституту зауважили, що користувач соцмережі Х, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, заявив, що російська армія втратила 1830 одиниць важкої техніки у Покровському районі із 9 жовтня 2023 року.

«Оцінка користувача соцмережі X, яка базується на візуально підтверджених втратах техніки, ймовірно, є попередньою, оскільки не усі втрати російських транспортних засобів документуються візуально. Фактична кількість втрат російської техніки у районі Покровська, ймовірно, вища, аніж повідомляється», – вважають в ISW.

У зведенні йдеться, що російське військове командування може не хотіти або бути не в змозі визнати поточні масштаби і темпи втрат військової техніки у найближчі місяці і роки, беручи до уваги обмеження російського оборонно-промислового виробництва, обмеженість російських запасів техніки радянських часі і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру.

Аналітики зазначили, що із жовтня минулого року російська армія просунулася лише приблизно на 40 кілометрів на Авдіївському і Покровському оперативних напрямках, і втрата понад п’яти дивізій техніки заради таких тактичних успіхів не може тривати нескінченно без фундаментальних змін у спроможності Росії забезпечувати ресурси для ведення війни.

«Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки ставатиме дедалі дорожчою, оскільки російські війська у найближчі місяці та роки витратять обмежені запаси зброї та обладнання радянських часів», – наголосили в Інституті.

В ISW додали, що росія, ймовірно, намагатиметься адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами у довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів російського оборонно-промислового виробництва – кроку, якого лідер кремля володимир путін досі намагався уникати.