ЄС хоче відійти від нинішньої системи військової підтримки України

Європейський Союз має намір відійти від нинішньої системи військової підтримки України. Серед іншого, це зумовлено вето Угорщини.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Повідомляється, що у середу посли ЄС мають укласти політичну угоду про умови надання Україні €50 млрд допомоги, отриманих за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

За даними Радіо Свобода, проєкт рішення передбачає, що переважна більшість коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% отриманих грошей підуть до Фонду миру, з якого ЄС до цього часу фінансував озброєння для України.

Рішення не потребуватиме одностайності, тому угорське вето можна буде обійти. Нагадаємо, що Угорщина “безсоромно”, як висловився один з дипломатів ЄС, майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, який відшкодовує країнам ЄС витрати на зброю, надану Україні.

Однак, як пише видання, рішення про те, що переважна більшість (95%) відсотків від заморожених російських активів буде спрямована на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означає різке скорочення ресурсів, що виділяються Фонду.