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ЄС хоче відійти від нинішньої системи військової підтримки України

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Європейський Союз має намір відійти від нинішньої системи військової підтримки України. Серед іншого, це зумовлено вето Угорщини.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Повідомляється, що у середу посли ЄС мають укласти політичну угоду про умови надання Україні €50 млрд допомоги, отриманих за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

За даними Радіо Свобода, проєкт рішення передбачає, що переважна більшість коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% отриманих грошей підуть до Фонду миру, з якого ЄС до цього часу фінансував озброєння для України.

Рішення не потребуватиме одностайності, тому угорське вето можна буде обійти. Нагадаємо, що Угорщина “безсоромно”, як висловився один з дипломатів ЄС, майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, який відшкодовує країнам ЄС витрати на зброю, надану Україні.

Однак, як пише видання, рішення про те, що переважна більшість (95%) відсотків від заморожених російських активів буде спрямована на українські програми, що фінансуються з бюджету ЄС, означає різке скорочення ресурсів, що виділяються Фонду.

ЄС, Угорщина
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