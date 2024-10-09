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Стало відомо, чи можуть мобілізувати поліцейських

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18 травня 2024 року набув чинності закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Основні положення документа передбачають багато змін, зокрема й для поліцейських.

Чи можуть мобілізувати поліцейських під час воєнного стану згідно з новим законом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з документом, відбулися зміни щодо мобілізації поліцейських.

Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але це не означає їх автоматичну мобілізацію. Хоч документ передбачає виключення права на відстрочку для працівників Національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання.

Кабінетом міністрів було ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Національної поліції.

А 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Лють або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Окрім Національної поліції, бронювання від мобілізації поширюється на:

  • органи державної влади;
  • Національне антикорупційне бюро;
  • Державне бюро розслідувань;
  • органи прокуратури та суди;
  • Бюро економічної безпеки;
  • Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Бронювання також надається критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам і тим, яким встановлено спеціальні мобілізаційні завдання.

Закон надає повноваження Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації. Так, під час воєнного стану та мобілізації поліцейські мають право вимагати в чоловіків віком 18 – 60 років пред’явити військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Новий закон про мобілізацію свідчить, що співробітники поліції спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки можуть інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК. Також поліція може допомагати співробітникам ТЦК і СП доставити призовника (ухилянта) в центр комплектування.

мобілізація, ТЦК та СП
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