Нардеп: КНДР буде вважатися співучасником агресії росії проти України, якщо підтвердиться присутність їх офіцерів на ТОТ

Північна Корея буде вважатися співучасником агресії росії проти України, якщо інформація про присутність їх офіцерів на окупованих територіях підтвердиться.
Про це журналістам розповів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передають Українські Новини.
"Справа в тому, що коли інша держава допомагає державі, яка є злочинцем, яка скоює злочин агресії і надає військово-технічну допомогу, то це є також співучість у здійсненні злочину. Це дуже небезпечно і це говорить про те, що ми ведемо війну за наше визволення не тільки проти росії як основної держави-агресора, але проти навіть цілої коаліції тоталітарних режимів. білорусь є співучасником агресії з міжнародної правової точки зору. Північна Корея, якщо підтвердиться ця інформація, також можемо кваліфікувати", – сказав він щодо можливої загибелі офіцерів армії КНДР на окупованих територіях.
За його словами, офіційного підтвердження інформації стосовно того, що на окупованих територіях загинуло шість офіцерів армії КНДР, немає.
Мережко зазначив, що реакцією країн Заходу на присутність військових Північної Кореї має бути посилення санкцій проти КНДР до "тотальної ізоляції цієї країни".
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