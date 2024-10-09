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Нардеп: В Україні виплати пенсій можуть стати оперативнішими

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«Нова Пошта» може стати суб'єктом пенсійних виплат. З'явився відповідний законопроєкт.

Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE.

Законопроєкт передбачає, що «Нова Пошта», через свою платіжну систему NovaPay, може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як «Укрпошта» й «Ощадбанк».

Тарасенко зауважив, що це дозволить використовувати широку мережу відділень для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості: «Нова пошта» має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж «Укрпошта».

Ощадбанк, Укрпошта, пенсії, Нова Пошта
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