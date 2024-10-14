Частина українських пенсіонерів можуть одержати спеціальні доплати до пенсії, - ЗМІ

У той час, як 2025 році мінімальні пенсії та мінімальні заробітні плати українців можуть "заморозити" для економії бюджетних коштів, частина українських пенсіонерів можуть одержати спеціальні доплати до пенсії. Але для призначення надбавки необхідно написати заяву, повідомило профільне видання "На пенсії".

Зокрема, за інформацією Пенсійного фонду України, такі доплати надаються одиноким пенсіонерам, які отримують пенсію за віком та потребують стороннього догляду.

Розмір такої доплати до пенсійних виплат становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році йдеться про 944 гривні).

Для отримання такої доплати потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та такими документами: