Ткаченко: Ворожі обстріли не вплинули на роботу "морського коридору"

російські атаки на портову інфраструктуру не порушили функціонування "Українського морського коридору" — чорноморські порти працюють стабільно. На підходах до них перебувають 85 суден, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко у коментарі для Інтерфакс-Україна.

"Ворожі обстріли не вплинули на роботу "морського коридору". Порти продовжують функціонувати у звичайному режимі, хоча ми не можемо передбачити подальші атаки та їхні наслідки. Водночас спостерігається зростання обсягів експорту порівняно з минулим роком", — зазначив Ткаченко.

За перші 10 днів жовтня обсяг експорту через "морський коридор" сягнув 2,1 млн тонн, з яких 1,5 млн тонн — зернові. Для порівняння, за весь жовтень 2023 року через чорноморські порти було експортовано 1,9 млн тонн, з яких 1,4 млн тонн становили зернові.

"росія продовжує намагатися зірвати роботу "морського коридору", їхня мета — позбавити нас можливості експорту, що вплине на економіку України. Водночас ці атаки відчуваються і в країнах, куди постачається наше зерно. Ситуація залишається напруженою", — підкреслив Ткаченко.

Заступник міністра також додав, що критична інфраструктура захищена інженерними спорудами — підхідними каналами, причалами, трансформаторними підстанціями, будівлями та дизель-генераторами. За рекомендацією Генштабу ЗСУ порти у Чорному морі забезпечені боновими загородженнями, а також використовуються габіони та залізобетонні блоки для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від атак дронів.

"Однак, попри це, ворог може застосовувати різні типи ракет, тому важливо підсилювати захист засобами протиповітряної оборони за підтримки наших партнерів", — підсумував Ткаченко.

В Інституті Чорноморських стратегічних досліджень відзначили, що якщо проаналізувати всі шість суден, які були пошкоджені внаслідок ракетних ударів по портовій інфраструктурі (одне з них — грецьке OPTIMA ІМО 9528691 — постраждало двічі), можна виділити такі деталі:

- усі ці судна належать або управляються компаніями з країн ЄС (3 з Греції, 1 з Латвії, 1 з Португалії, 1 з Польщі);

- водночас найбільша кількість суден у портах Великої Одеси належить турецьким судновласникам — 61 судно (28,5% у вересні). Грецьким судновласникам належить майже вдвічі менше суден — 36 (16,8% у вересні).