Мельничук: Кабмін хоче примусово позбавляти права на користування власника землі для будівництва фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді запровадити можливість примусового тимчасового позбавлення власника та землекористувача права на користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд.
Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроєкт було схвалено за засіданні Кабміну 15 жовтня. Зазначається, що це буде саме заходом правового режиму воєнного стану.
Відповідні зміни пропонується внести до Земельного кодексу, закону про правовий режим воєнного стану та закону про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
Позбавляти права на користування землею, згідно цієї ініціативи, будуть за умови наступного припинення такого обтяження або ж проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки (або її частини) в порядку, передбаченому законом про відчуження приватної землі для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
Документ передбачає визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування землею, складання акта про таке позбавлення та прописує порядок прийняття рішення про припинення такого заходу або ж про викуп землі. Зазначимо, що проєкт закону наразі ще не зареєстровано в Раді, і суть цих подробиць невідома.
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