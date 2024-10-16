ПФУ: На 1 жовтня в Україні середній розмір пенсії становить 5 851,86 гривень

В Україні станом на 1 жовтня кількість пенсіонерів, які одержують пенсію у розмірі до 3 тис. гривень, становить 25,8%, які одержують пенсію у понад 10 тис. гривень – 12,7%. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду у соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.
Так за даними ПФ станом на 1 жовтня 2024 року:
За даними ПФ, на 1 жовтня в Україні 10,3 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії становить 5 851,86 гривень. З них працюючих пенсіонерів – 2,8 млн, їх середній розмір пенсії – 6 257,96 гривень.
За видами призначених пенсій: 72,84% - за віком, 15,08% - по інвалідності, 6,35% - у разі втрати годувальника, 5,15% - за вислугу років, 0,54% - соціальні пенсії, 0,04% - довічне утримання суддів.
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