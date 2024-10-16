Delfi: Латвія майже побудувала паркан на кордоні з росією

Паркан на латвійсько-російському кордоні на поточний момент побудований приблизно на 80% від загальної довжини кордону, що становить 222 кілометри з 283.
Про це повідомив голова правління держпідприємства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Залишилося побудувати близько 57 кілометрів паркану, при цьому приблизно половину цих робіт планують завершити поточного року. Решта 28 кілометрів, які розташовані в складних і важкодоступних зонах, будуть побудовані до кінця жовтня наступного року.
Будівництво паркану та інфраструктури йде з невеликим випередженням графіка, наголосив керівник VNĪ Ренарс Грішкевічс.
У реалізації проєкту зі зміцнення східного кордону беруть участь кілька організацій. VNĪ відповідає за управління будівельним процесом, зокрема за пошук підрядників через конкурс.
VNĪ було засновано 1996 року, 100% його акцій належать латвійській державі. Власником капіталу є Міністерство фінансів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023