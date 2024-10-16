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Delfi: Латвія майже побудувала паркан на кордоні з росією

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Паркан на латвійсько-російському кордоні на поточний момент побудований приблизно на 80% від загальної довжини кордону, що становить 222 кілометри з 283.

Про це повідомив голова правління держпідприємства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Залишилося побудувати близько 57 кілометрів паркану, при цьому приблизно половину цих робіт планують завершити поточного року. Решта 28 кілометрів, які розташовані в складних і важкодоступних зонах, будуть побудовані до кінця жовтня наступного року.

Будівництво паркану та інфраструктури йде з невеликим випередженням графіка, наголосив керівник VNĪ Ренарс Грішкевічс.

У реалізації проєкту зі зміцнення східного кордону беруть участь кілька організацій. VNĪ відповідає за управління будівельним процесом, зокрема за пошук підрядників через конкурс.

VNĪ було засновано 1996 року, 100% його акцій належать латвійській державі. Власником капіталу є Міністерство фінансів.

Латвія, Гришкевичс
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