Politico: Зафіксовано щонайменше девʼять випадків, коли російські судна "тіньового флоту" розливали нафту в океані

Супутникові знімки зафіксували щонайменше девʼять випадків, коли російські судна "тіньового флоту" розливали нафту в океані. російських танкерів, які забруднюють океан, може бути більше.

Про це пише Politico з посиланням на супутникові знімки, які підтверджують розливи.

Один із найбільших розливів виявили у березні приблизно за 100 кілометрів від берегової лінії Шотландії. Темна пляма простягалася на 23 кілометри в Північну Атлантику. Цю нафтову пляму можна побачити з космосу на супутникових знімках.

Ймовірно, нафту розлив танкер Innova, який перевозив 1 мільйон барелів нафтопродуктів з росії до Індії. Журналісти пишуть, що Innova — це танкер-гігант, який за висотою приблизно як Ейфелева вежа. Тоді берегова охорона Великої Британії не почала подальшого розслідування, і власники танкеру відповідальності не понесли.

Інший випадок стався 18 лютого біля узбережжя Італії. Нафтова пляма довжиною 47 кілометрів співала з маршрутом танкера тіньового флоту Aruna Gulcay.

Цей танкер під прапором Маршаллових островів перевозив з порту Равенна в Італії до південного російського порту Новоросійськ баласт — морську воду, яка утримує судно на плаву. Проте вода не могла б залишити нафтового сліду. Ймовірно, це були нафтопродукти.

Огляд судна не проводився.

Видання Politico пише, що у "тіньовому флоті" рф є сотні кораблів, які залишають нафтові плями від Таїланду до В’єтнаму, Італії та Мексики.

Такі судна "російського флоту" часто не застраховані, а це означає, що в разі витоку чи більш серйозного розливу їх буде важко притягнути до відповідальності. У російський "тіньовий флот" входять в основному старі судна, які часто ламаються та втрачають керування. Тому аварії з ними стаються часто.