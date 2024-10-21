Каволі: Незалежно від результату війни в Україні, армія росії після неї стане сильнішою

Незалежно від результату війни в Україні, армія росії після неї стане сильнішою, ніж сьогодні. І до цього потрібно готуватися.

Про це заявив командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Der Spiegel.

Генерал наголосив, що незважаючи на серйозні втрати на фронті, війська рф стануть небезпечним противником для Альянсу.

"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні", - заявив він.

За словами топгенерала НАТО, військовий блок не повинен мати ілюзій щодо військової сили росії, оскільки збройні сили рф навчаються, удосконалюються та застосовують досвід війни.

Каволі закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, оскільки російська федерація буде противником із серйозним військовим потенціалом та "чіткими намірами".

"Ось чому ми маємо бути готовими і потребуємо збройних сил, які зможуть їй протистояти", - зазначив генерал.

Командувач силами Альянсу в Європі додав, що нові плани оборони Альянсу та пов'язані з ними додаткові вимоги для окремих країн-членів НАТО необхідно впровадити швидко. Генерал уточнив, що під словом "швидко" він має на увазі, що військовий блок має бути швидше за росіян.