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Естонія: Ми розглядаємо можливість будівництва водної інфраструктури на кордоні з рф

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Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) планує протестувати варіанти встановлення водної інфраструктури у тих місцях на естонсько-російському кордоні, де легше нелегально перетинати прикордонні води.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У червні прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які незаконно прибули до Естонії, перепливши річку Нарва. Місяць потому до країни озером Ляммі на гумовому човні намагалися потрапити 13 осіб з Індії.

Заступник генерального директора PPA Вейко Коммусаар зазначив, що з 338-кілометрового естонсько-російського кордону тільки 135 кілометрів проходять по суші.

"У рамках пілотного проєкту ми розглядаємо можливість будівництва водної інфраструктури на нашому східному кордоні. Для цього ми вивчили, які варіанти є в інших країнах", – сказав Коммусаар.

Поліція вибрала для тестування два рішення. Перше з них – це довга система з'єднаних між собою буїв, закріплених на дні. Система побудована таким чином, що якщо хтось спробує перетнути цю водну інфраструктуру, від його човна або транспортного засобу мало що залишиться.

"У дуже складних місцях є навіть пристрої з ріжучими лезами", – зазначив Коммусаар.

Схожий ланцюжок буїв завдовжки в кілька сотень метрів встановив американський штат Техас влітку 2023 року на річці Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою. Адміністрація Джо Байдена спробувала заборонити цю інфраструктуру, заявивши, що вона ускладнить рух човнів річкою, але суд виніс рішення на користь штату.

Інше можливе рішення для припинення нелегальної міграції – спрощений паркан, що плаває на понтонах.

На пілотний проєкт, розрахований на три роки, Департамент поліції та прикордонної охорони виділить один мільйон євро. Коммусаар наголосив, що поки зарано вирішувати, чи буде в майбутньому весь східний водний кордон покритий плавучою інфраструктурою.

Крім іншого, департамент сподівається під час випробувань з'ясувати, які системи підходять для швидкої течії річки.

"Не менш важливе питання полягає в тому, що станеться із системами в зимовий період; чи можна їх узимку не виймати з води, і чи витримають вони ожеледь", – додав Коммусаар.

Випробування почнуться наступного року. Основну увагу буде приділено тим ділянкам, де простіше перетнути кордон.

Нагадаємо, весною цього року російські прикордонники прибрали понад 20 буїв, встановлених для позначення територіальних вод на річці Нарва.

 

Естонія, PPA
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