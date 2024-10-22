Литва пропонує повернутися до ідеї відправки західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на тлі повідомлень про залучення військ КНДР до війни в Україні Заходу слід повернутись до ідеї відправки військ на українську територію.
Про це литовський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав про заяви французького президента Емманюеля Макрона, який не виключав можливості відправки західних військ в Україну і закликав повернутись до них.
"Ми все ще пасемо задніх, реагуючи на ескалацію, замість того щоб змінити це. Ідеї Макрона слід переглянути, краще пізно, ніж ніколи", – підкреслив Ландсбергіс.
Своєю чергою спікерка парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен також вважає, що ідея щодо відправки західних інструкторів в Україну варта уваги.
На її думку, в умовах прямої участі Північної Кореї у військових діях Росії нездатність Заходу ухвалювати рішучі рішення тільки сприяє ескалації.
"Пряма участь Північної Кореї у військових діях проти України показує, що "вісь зла" – Росія, Іран, Північна Корея – ефективно координує свої дії в атаках на Україну", – наводить слова Чміліте-Нільсен LRT.
Вона наголосила, що нерішучість західних країн і "намальовані" ними червоні лінії "не зупиняють ескалації, а лише заохочують її".
"Пасивність – це ескалація, нерішучість – це ескалація. Просто нездатність домовитися про дуже конкретні, жорсткі санкції проти росії – це теж ескалація", – зазначила спікерка.
Тому, продовжила вона, висунута Макроном деякий час тому ідея спрямувати війська в Україну заслуговує на увагу.
"Вона заслуговує не тільки на обговорення, а й на певні дії, особливо зараз, коли ми бачимо, що північнокорейські війська вже вирушають воювати в Україну", – додала Чміліте-Нільсен.
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