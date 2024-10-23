В Україні з’явиться перелік доброчесних платників податків

Міністерство фінансів України затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.

До переліку включатимуть юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у тому числі резидентів "Дія.Сіty", які відповідають вимогам щодо рівня сплати податків та нарахування заробітної плати.

Доброчесні платники отримають низку переваг, зокрема мораторій на документальні перевірки, скорочення строків камеральних перевірок для бюджетного відшкодування, швидше отримання податкових консультацій та закріплення персонального комплаєнс-менеджера.

Перелік доброчесних платників оприлюднюватимуть на сайті Державної податкової служби щоквартально - у березні, травні, серпні та листопаді. Платники можуть відмовитися від оприлюднення своїх даних.

Із переліку виключатимуть компанії, пов'язані з росією, зокрема через громадянство власників чи бенефіціарів, а також підприємства, щодо яких застосовано спеціальні економічні санкції.