Міноборони та розвідка США рекомендували Білому дому зберегти для України заборону на удари вглиб рф

Пентагон та розвідка США рекомендували Білому дому зберегти заборону для українських військ на удари вглиб рф переданою Америкою зброєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.

"Американський посадовець повідомив Fox News, що Комітет з розвідки та Пентагон рекомендували не змінювати політику США, що дозволило б Україні уражати цілі в глибині рф, використовуючи виготовлені у США ракети великої дальності, посилаючись на те, що від цього буде більше шкоди, ніж користі", - йдеться у повідомленні.

Неназваний американський посадовець повідомив, що у рекомендації Пентагону та розвідки стверджувалося, що зняття обмежень не здійснить стратегічний вплив та не змінить хід війни.

Зокрема, Пентагон та Комітет розвідки нагадують, що рф перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіусу дії ракет ATACMS, тому "помилково стверджувати", що це вирішить проблему російських ударів по Україні керованими авіаційними бомбами.

Ще одна причина - Україна не має достатньої кількості ракет ATACMS. При цьому із запасів США таке озброєння надати не можуть, оскільки постачання призведе до шкоди для боєздатності американських збройних сил.

Співрозмовник Fox News від себе додав, що було б безвідповідально, якби Вашингтон не враховував би можливу реакцію москви, оскільки рф - "ядерна держава, здатна зробити дуже погані речі як для України, так і для США".

Але, за словами джерела Fox News, побоювання щодо ескалації - не єдиний чинник, що стримує президента США Джо Байдена. За оцінкою розвідників, у разі скасування цих обмежень, рф просто перемістить свої засоби за межі досяжності американських далекобійних ракет.