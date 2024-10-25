У ПФУ оновили дані щодо кількості песіонерів в Україні

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні серед 10,3 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,8 млн осіб. У працюючих пенсіонерів пенсія зростає швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-ukrayini-pratsyuyuchih-pensioneriv-1729757111.html

За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 5 385,25 гривень, у працюючих пенсіонерів 5 661,05 гривень.

З початку року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 10,5% (на 596,92 гривень). У пенсіонерів, які не працюють, пенсії зросли на 8,7% (на 466,61 гривень).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: