Президент Південної Кореї: Розглядаємо варіант із постачанням Україні летальної зброї

Південна Корея може розглянути варіант із постачанням Україні летальної зброї у відповідь на відправку солдатів КНДР до росії.
Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою, його цитує wPolityce.pl.
«Ми погодилися, що розміщення північнокорейських військ у росії, що порушує Статут ООН та резолюцію Ради Безпеки, є провокацією, яка загрожує безпеці не лише Кореї, а й Європи та всього світу», – сказав Юн.
Він нагадав, що Південна Корея досі підтримувала Україну лише у гуманітарному плані, але «ситуація змінилася».
За словами політика, тепер рішення щодо постачання зброї прийматиметься, виходячи зі ступеня військової співпраці між росією та Північною Кореєю.
«Вірогідно, вони відправляють до росії свої спеціальні підрозділи. Якщо вони будуть на фронті в Україні, нам доведеться реагувати в залежності від дій Північної Кореї. У нас є правило, що ми нікому не передаємо летальної зброї. Але нам доведеться розглянути більш гнучкий підхід у цьому питанні», – заявив президент Південної Кореї.
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