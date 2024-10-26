Маркарова: Працюємо з партнерами над тим, щоби конфіскувати всю суму заблокованих російських коштів

Паралельно з використанням прибутків від заморожених активів рф на користь України через 50-мільярдний кредит країн G7, наша країна працює з партнерами над тим, щоби конфіскувати всю суму заблокованих російських коштів, близько $300 мільярдів.

Про це сказала в коментарі Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова.

«Це надзвичайно важливо», - охарактеризувала посол рішення, прийняті партнерами України щодо використання прибутку від заморожених активів рф на користь Української держави.

Вона підкреслила, що ініціатива направити російські суверенні кошти на відновлення України, а також відповідне завдання Президента Зеленського виникли в перші ж дні повномасштабного вторгнення. І тоді дуже швидко вдалося добитися конкретного результату щодо замороження суверенних активів рф, розміщених за кордоном. Більшість цих коштів знаходиться в Європі, частина в США та інших країнах. І зараз, як зазначила Маркарова, тривають зусилля щодо їх повної конфіскації.

«Ці (заморожені – ред.) кошти – які в загальній сумі становлять близько $300 мільярдів – на нашу думку, всі мають бути конфісковані й передані Україні»,- підкреслила посол.

Вона зазначила, що робота на цьому напрямі триває. Сполучені Штати, зокрема, підтримують повну конфіскацію, і Конгрес вже надав відповідні повноваження адміністрації, ухваливши REPO Act. Однак партнерами по G7 було прийняте рішення робити подальші кроки в спільній координації, і в необхідності конфіскації всієї суми потрібно переконати всіх.

Тож, поки тривають обговорення щодо повної конфіскації, американська сторона запропонувала на початку року ідею використати вже зараз надходження від заморожених коштів на користь України. Таким чином, у червні лідерами країн «Групи семи» було ухвалено рішення про надання Україні довгострокового кредиту на суму $50 млрд, який погашатиметься за рахунок надходжень із майбутніх періодів.

Мінфін США, а також Білий дім цього тижня підтвердили що Сполучені Штати виділять $20 млрд для цього кредиту. А в п’ятницю держави «Групи семи» дійшли консенсусу щодо процедури надання Україні $50 млрд у кредит за рахунок заморожених російських активів.

«Це величезний плюс для нас, бо це дозволяє Україні спокійно дивитися в наступний рік, який буде забезпечений фінансуванням, як зазначили в нашому уряді. І це – питання справедливості, бо саме росія має платити»,- зауважила посол.