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Агентство Fitch підвищило довгострокові кредитні рейтинги низки найбільших українських банків

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло національні довгострокові кредитні рейтинги низки найбільших українських банків у бік підвищення. Про це йдеться у його повідомленні.

Зокрема, рейтинги Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку та ПроКредит Банку підвищено з AA(ukr) до AA+(ukr), Сенс Банку – з AA-(ukr) до AA(ukr), а Першого українського міжнародного банку – з AA-(ukr) одразу до AA+(ukr). Крім того, рейтинг Укрексімбанку підтверджено на рівні AA(ukr). Зазначається, що прогноз за всіма рейтингами – стабільний.

Ці кроки стали наслідком переоцінки агентством національної рейтингової шкали України, яка в свою чергу послідувала за підвищенням на початку вересня довгострокового рейтингу дефолту емітента України в національній валюті з рівня CCC-до CCC+. На інші ж банки ця переоцінка поки що не вплинула.

Fitch наголошує, що згадані зміни у рейтингах чотирьох державних банків викликані виключно цією обставиною, а ніяк не змінами у кредитній якості самих банків.

Водночас щодо Укрексімбанку агентство обмежилося лише підтвердженням рейтингу, посилаючись на ослаблення його відносних показників, зумовлене зниженням капіталізації, незважаючи на нещодавнє поліпшення нормативів достатності капіталу.

Щодо ПУМБу, який є найбільшим приватним банком (100% володіє Рінат Ахметов) агентство зазначає, що підвищення його рейтингу відображає, відповідно, покращення його відносних показників, що підтримуються високою капіталізацією та рентабельністю.

Рейтинги всіх перелічених банків зумовлені їх внутрішніми кредитними профілями. У свою чергу, національний довгостроковий рейтинг ПроКредит Банку, який є частиною однойменної міжнародної банківської групи, обумовлений думкою Fitch щодо підтримки української дочірньої фінустанови з її боку.

Агентство також нагадує, що національні рейтинги є показником відносного кредитного ризику для емітентів у самій країні та покликані допомогти місцевим інвесторам диференціювати ризики. Однак національні шкали не можна порівнювати з міжнародними рейтинговими шкалами Fitch або національними шкалами інших країн.

Ощадбанк, Fitch, Приватбанк
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