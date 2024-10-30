Експерт: В Україні продовольство зросте в ціні, але його буде достатньо

Однією з головних причин подорожчання продуктів в Україні стала погода влітку 2024 року.

Це був важкий рік для яблучних дерев. Стались пізні заморозки, після яких прийшли спека та зливи. Тож технічні сорти постійно дорожчають, а серед елітних сортів урожай слабкий, пише "Громадське".

Щодо молочних продуктів, то тут Україна все більше залежить від імпорту. У першій половині жовтня вершкового масла ввезли на 76% більше, кисломолочних продуктів - на 11%, сирів - на 5%. Це сприяє росту цін.

Через зростання цін на сировину може подорожчати соняшникова олія, але поки ціна практично не змінилася. Цьогорічна погода була важкою для мікрогріну та салатів, тож їхня пропозиція обмежена.

"Спекотна погода без дощів позначилася на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах низки овочів і фруктів, що позначилося на їхній пропозиції. Зокрема, швидше дорожчали овочі борщового набору та помідори, залишалися високими темпи зростання цін на огірки. Збільшення вартості сировини і виробничих витрат вплинуло на ціни на борошно і крупи", - вказали у НБУ.

Через підвищений попит з боку виробників чіпсів та снеків подорожчала картопля.

Якщо припиниться бронювання чоловіків для аграрних компаній, їжа може подорожчати ще більше.

"У сільському господарстві дуже важлива сезонність. І якщо ми в певний період, наприклад, зараз, не зможемо виконати ті чи інші роботи, то в нас зупиняється цей вид діяльності. Я не думаю, що це спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни загалом дуже ослабне. Так, у нас продовольство зросте в ціні, але його буде достатньо", - заявив президент "Української аграрної конфедерації" Леонід Козаченко.