Європейська комісія виступила проти телемарафону. Натомість Брюссель закликав Україну працювати над відновленням роботи різних мовників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів.
Єврокомісія зауважила, що основна проблема стосується фінансування з держбюджету телемарафону "Єдині новини". Водночас було згадано про об’єктивність телемарафону.
"У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії", - йдеться у документі.
Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало б бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції".
Нагадаємо, телемарафон "Єдині новини" користувався широкою підтримкою у 2022 році, але починаючи з 2023 року простежується стабільне зниження довіри до 36% на лютий 2024 року.
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