Експерт: Пекін і москва не зможуть створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків

Як би не намагалися Пекін і москва створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків, щоби бути незалежними від визнаної світової валюти, долара і євро, вони не мають навіть базових передумов для того, щоби зробити це.

Про це у коментарі Укрінформу сказав провідний експерт «Атлантичної ради», колишній координатор політики санкцій Держдепартаменту США Деніел Фрід.

«Я сумніваюся, що вони зроблять це», - зауважив експерт у відповідь на запитання, чи зможуть Китай і росія разом з іншими країнами формату БРІКС створити свою фінансову систему, незалежну від долара і євро.

«Якщо подивитися на цифри, то обсяги міжнародного використання долара та євро залишилися незмінними або навіть зросли», - продовжив Фрід.

У цьому зв’язку він послався на аналізи інших фінансових аналітиків, які сходяться на думці, що попри всі розмови про «валюту БРІКС» або альтернативу долару чи євро, насправді тенденції спрямовані в протилежному напрямку.

За словами Фріда, щоб інша міжнародна валюта могла кинути виклик долару, вона має бути забезпечена базовими передумовами – ліквідністю, верховенством права та надійною банківською системою.

«Ні китайці, ні росіяни не дозволяють своїй фінансовій системі інтегруватися із Заходом. У росіян рубль більше не є конвертованою валютою. Він стає схожим на радянський рубль», - зазначив експерт.

Тож, за його словами, всі, хто має здоровий глузд, у таких умовах не ставитимуться до рубля як до міжнародної валюти.

На юань, валюту Китаю, діють менші обмеження, однак самі китайські банки не є ліквідними.

«Тому розмови про «валюту БРІКС» є щонайменше передчасними»,- зазначив Фрід.