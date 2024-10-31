Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Експерт: Пекін і москва не зможуть створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків

126

Як би не намагалися Пекін і москва створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків, щоби бути незалежними від визнаної світової валюти, долара і євро, вони не мають навіть базових передумов для того, щоби зробити це.

Про це у коментарі Укрінформу сказав провідний експерт «Атлантичної ради», колишній координатор політики санкцій Держдепартаменту США Деніел Фрід.

«Я сумніваюся, що вони зроблять це», - зауважив експерт у відповідь на запитання, чи зможуть Китай і росія разом з іншими країнами формату БРІКС створити свою фінансову систему, незалежну від долара і євро.

«Якщо подивитися на цифри, то обсяги міжнародного використання долара та євро залишилися незмінними або навіть зросли», - продовжив Фрід.

У цьому зв’язку він послався на аналізи інших фінансових аналітиків, які сходяться на думці, що попри всі розмови про «валюту БРІКС» або альтернативу долару чи євро, насправді тенденції спрямовані в протилежному напрямку.

За словами Фріда, щоб інша міжнародна валюта могла кинути виклик долару, вона має бути забезпечена базовими передумовами – ліквідністю, верховенством права та надійною банківською системою.

«Ні китайці, ні росіяни не дозволяють своїй фінансовій системі інтегруватися із Заходом. У росіян рубль більше не є конвертованою валютою. Він стає схожим на радянський рубль», - зазначив експерт.

Тож, за його словами, всі, хто має здоровий глузд, у таких умовах не ставитимуться до рубля як до міжнародної валюти.

На юань, валюту Китаю, діють менші обмеження, однак самі китайські банки не є ліквідними.

«Тому розмови про «валюту БРІКС» є щонайменше передчасними»,- зазначив Фрід.

москва, Пекін, Фрід, розрахунки
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 31 октября 2024
Среда, 30 октября 2024
Вторник, 29 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023