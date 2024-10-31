Експерт: Пекін і москва не зможуть створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків

Як би не намагалися Пекін і москва створити альтернативну систему міжнародних фінансових розрахунків, щоби бути незалежними від визнаної світової валюти, долара і євро, вони не мають навіть базових передумов для того, щоби зробити це.
Про це у коментарі Укрінформу сказав провідний експерт «Атлантичної ради», колишній координатор політики санкцій Держдепартаменту США Деніел Фрід.
«Я сумніваюся, що вони зроблять це», - зауважив експерт у відповідь на запитання, чи зможуть Китай і росія разом з іншими країнами формату БРІКС створити свою фінансову систему, незалежну від долара і євро.
«Якщо подивитися на цифри, то обсяги міжнародного використання долара та євро залишилися незмінними або навіть зросли», - продовжив Фрід.
У цьому зв’язку він послався на аналізи інших фінансових аналітиків, які сходяться на думці, що попри всі розмови про «валюту БРІКС» або альтернативу долару чи євро, насправді тенденції спрямовані в протилежному напрямку.
За словами Фріда, щоб інша міжнародна валюта могла кинути виклик долару, вона має бути забезпечена базовими передумовами – ліквідністю, верховенством права та надійною банківською системою.
«Ні китайці, ні росіяни не дозволяють своїй фінансовій системі інтегруватися із Заходом. У росіян рубль більше не є конвертованою валютою. Він стає схожим на радянський рубль», - зазначив експерт.
Тож, за його словами, всі, хто має здоровий глузд, у таких умовах не ставитимуться до рубля як до міжнародної валюти.
На юань, валюту Китаю, діють менші обмеження, однак самі китайські банки не є ліквідними.
«Тому розмови про «валюту БРІКС» є щонайменше передчасними»,- зазначив Фрід.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023