НБУ знизив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024-2025 роки

Національний банк України знизив прогноз щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) на 2024-2025 роки порівняно з липневим прогнозом.
Так, прогноз індексу споживчих цін за підсумками 2024 року погіршили з 8,5% до 9,7%, а за 2025 рік - з 6,6% до 6,9%, йдеться у новому макроекономічному прогнозі регулятора, пише "Економічна правда".
Повідомляється, що прогноз по базовому ІСЦ теж погіршили. У 2024 році з 7,1% до 9,1%, 2025 році - з 4,5% до 5,7%. Це означає, що ціни на товари та послуги в Україні зростатимуть швидше, ніж очікувалося раніше.
Також на кінець 2026 року прогноз ІСЦ залишився без змін - 5%, відносно базового - 3,1%.
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