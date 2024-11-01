МОН: Українські студенти не бояться мобілізації

Студенти в Україні не використовують програми обміну, щоб виїхати за кордон.

Про це "Апострофу" сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"За інформацією закладів вищої освіти станом на 10.10., з 1 січня по 30 вересня Міністерством освіти підготовлено 1297 листів-звернень до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. Вчасно не повернувся із закордонного відрядження 1 науково-педагогічний працівник... Закладами вищої освіти направлено за кордон для участі в програмах академічної мобільності 561 студент, повернулися всі без винятку", - зауважив він.

Це свідчить про те, що українські студенти не бояться мобілізації.

"Існує певний міф, стосовно того, що нібито є загроза відтоку за кордон, люди не повертаються… Давайте не будемо робити з України тюрму, люди їздять, повертаються, чоловічої статі. Ми всі відповідальні за цю країну і загроза так званого неповернення, загроза того, що ми всі боїмося мобілізації - абсолютно перебільшена", - резюмував Винницький.