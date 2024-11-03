ISW: Підтримка України з боку Південної Кореї може посилитись

Підтримка України з боку Південної Кореї може посилитись. Причиною цього є присутність військ КНДР у росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Південна Корея дала зрозуміти про можливу готовність посилити підтримку України на тлі сигналів української розвідки, що тривають, про розміщення північнокорейських сил поблизу кордону росії з Україною", - йдеться у звіті.
Публікуючи висновок, аналітики посилаються на заяву південнокорейського глави МЗС Чо Те Юля. Він заявив 1 листопада, що "розглядаються всі можливі сценарії" у відповідь на питання про можливе відправлення зброї в Україну після розміщення військ КНДР у росії. Чо підкреслив, що країна стежитиме за участю північнокорейських військ у рф та "вигодами", які Північна Корея отримує від російської держави. Зокрема, щоб визначити курс дій.
У суботу, 2 листопада, Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що минулого тижня російські війська перекинули 7 тисяч додаткових військовослужбовців КНДР у невказані райони поблизу кордону з Україною.
За даними розвідки, росіяни озброїли корейців:
Крім того, війська КНДР були оснащені деякими приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.
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