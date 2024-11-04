Орбан: У разі перемоги Трампа Європі доведеться переглянути свою підтримку України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європі доведеться переглянути свою підтримку України, оскільки вона не зможе “самотужки нести тягар війни”.

Про це повідомляє Reuters.

Угорський премʼєр вважає, що Трамп готовий вести переговори про мирне врегулювання війни рф проти України.

Орбан висловив упевненість у його перемозі над демократкою Камалою Гарріс.

«Ми повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, а й бачу цифри у цьому напрямку, якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане виступати за мир, то Європа не зможе залишатися провоєнною», – сказав Орбан.

За словами премʼєр-міністра Угорщини, Україна буде в центрі уваги на зустрічі лідерів ЄС у Будапешті наступного тижня.

«Європа не може нести тягар [війни] наодинці, і якщо американці переходять до миру, то і нам потрібно адаптуватися, і саме це ми будемо обговорювати в Будапешті», – додав Орбан.