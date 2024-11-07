Сибіга: Зеленський та Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про конструктивний діалог між Президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, який переміг на виборах у США. Сторони працюватимуть над зміцненням стратегічного партнерства та наближенням миру, заявив голова МЗС України, пише УНН.
"Президент Зеленський та Президент Трамп підтримують давній і конструктивний діалог, спрямований на результат. Ми працюватимемо разом задля зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства та наближення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Ми розраховуємо на рішуче лідерство Америки", - зазначив голова МЗС України Андрій Сибіга у X.
Його заява прозвучала після прогнозованої перемоги Трампа на виборах президента США.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський привітав експрезидента Сполучених Штатів, кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа з перемогою на виборах. Зеленський згадав їхню зустріч, де обговорювали стратегічне партнерство та План перемоги, також згадавши про втілення принципу "мир через силу".
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