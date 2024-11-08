Аграрії підтримують впровадження закону про забезпечення експорту зерна

Впровадження Кабінетом міністрів механізму забезпечення експорту зерна сприятиме подальшій детінізації ринку, вважає Українська зернова асоціація (УЗА).

"УЗА відзначає зусилля уряду, Міністерства агрополітики та Одеської обласної військової адміністрації, спрямовані на впровадження ефективних механізмів контролю та діалог із бізнесом. Також УЗА всіляко підтримує впровадження закону про забезпечення експорту, який покликаний дерегулювати адміністрування експорту, замінивши низку механізмів одним дієвим інструментом, що дасть змогу водночас зменшити обіг "тіньового" зерна та його експорту і спростити процедури для легального експорту зерна", - зазначено в заяві асоціації на її сайті.

Бізнес-об'єднання нагадало, що протягом 2023-2024 років було напрацьовано низку механізмів, які дали змогу зменшити тіньовий обіг зерна. Серед них ухвалений у червні 2024 року Верховною Радою закон (№3706-IX), яким Кабінету міністрів було доручено на тимчасовій основі - на період воєнного стану - запровадити режим експортного забезпечення ПДВ при вивезенні за межі митної території України окремих видів товарів (сільгосппродукції). Закон набув чинності 1 липня 2024 року.

"УЗА переконана, що впровадження механізму забезпечення експорту зерна сприятиме подальшій детінізації ринку зерна та задовольнятиме як державу, так і бізнес, що працює відкрито і прозоро", - наголошується в заяві.