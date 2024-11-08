Експерт: Українці назвали основний мотиватор рішення про зміну роботи або професії

Для 67% українців основним драйвером рішення про зміну роботи або професії залишається гідний рівень заробітної плати.
Такі дані проведеного для Київського економічного форуму дослідження «Як подолати кризу людського капіталу» оприлюднила засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк, передає кореспондент Укрінформу.
«Основним драйвером рішення про зміну роботи або професію залишаються гроші. 67% респондентів вважають основним фактором при працевлаштуванні гідний рівень заробітної плати. Ще для 40% опитаних має значення соціальний пакет, і стільки ж респондентів, 40%, відзначили важливість офіційного працевлаштування», - розповіла Близнюк.
Водночас вона додала, що питання офіційного працевлаштування більшою мірою хвилює людей старшого та середнього віку. Тоді як молода аудиторія, до 35 років, основним фактором при виборі місця роботи називає комфортні умови праці.
«Для молоді гроші і комфорт стоять приблизно на одній щаблинці. Під комфортом вони мають на увазі загальний психологічний стан в колективі, баланс робочого і особистого часу, можливість віддаленої роботи тощо. Тому при залученні до роботи різних вікових груп роботодавець має звертати увагу на різні аспекти», - зауважила дослідниця.
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