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Екскомандувач НАТО: Війна в Україні завершиться на умовах, за якими путін збереже контроль над 20% українських територій

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Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс припустив, що війна рф в Україні завершиться на умовах, за якими російський диктатор володимир путін збереже контроль над 20% українських територій. Про це повідомляє Newsweek.

Видання пише, що раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявляв, що, якби йому вдалося провести переговори з путіним та Володимиром Зеленським, він зміг би завершити війну за 24 години.

«Я сподіваюся, що він (Трамп, – «Главком») це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни… путін, на жаль, отримає близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними», – зазначив Ставрідіс.

Екскомандувач НАТО додав, що Україна може вступити до НАТО впродовж наступних трьох-п’яти років. На його думку, країна також має перспективу стати членом Європейського Союзу.

НАТО, Україна, Ставрідіс
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