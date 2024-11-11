Підласа: під час підготовки держбюджету на 2025 рік уряд врахував більшість принципових питань

Більшість принципових для Верховної Ради питань було враховано урядом під час підготовки проєкту закону про державний бюджет України на 2025 рік до другого читання.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на питання ведучуго ICTV Вадима Карп’яка.

«По-перше, ми пропонували переспрямувати усі джерела наповнення дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету, зокрема на потреби оборони», – уточнила нардепка.

І пояснила, що дорожній фонд наповнюється внутрішніми ресурсами – це акцизи, ввізне мито і навіть штрафи за порушення ПДР, а вони зараз повністю спрямовуються на оборону, оскільки міжнародні партнери заборони використовувати їхні гроші на війну і фінансування оборонних потреб.

«Крім того, була інша резонансна історія – це ініційоване урядом підвищення зарплат прокурорам. Парламент тоді сказав своє категоричне ні. Звісно, уряд не міг не дослухатися в цьому питанні до парламенту», – зауважила Підласа.

Також, за її словами, були враховані рекомендації Ради щодо обмеження надвеликих пенсій, що перевищують 20 тис. грн, що стосується як прокурорів, так і колишніх держслужбовців, і екснардепів.

«Ініціатива уряду, яка вже їхня власна, – це доплати вчителям. Ми сподівалися, що з’являться норми, які компенсують підвищення податків для вчителів, але уряд навіть пішов далі і запропонував кожному вчителю наступного року щомісяця доплачувати 1 тис. грн», – підсумувала вона.