Військовий: Підрозділи логістики стикаються з гострим дефіцитом персоналу

Підрозділ Сил логістики ЗСУ з ремонту військової техніки, зокрема американських HMMWV (Humvee), стикається з гострим дефіцитом персоналу, що ускладнює виконання бойових завдань.

Про це розповів командир цього підрозділу, майор Збройних сил України Ігор Сімутін у новому випуску проєкту Укрінформу «Командири нашої перемоги», що вийшов у середу, 11 листопада.

«Ви можете купити золоті ключі, забезпечити побутовими умовами, але це не працює. Люди – це головне. І саме з ними у нас найбільша проблема», – зазначив Сімутін.

Водночас, за його словами, Сили логістики не мають механізму поповнення своїх підрозділів за можливостями рекрутингу. «Командири бойових підрозділів, як ось корпус морської піхоти, за новими правилами можуть безпосередньо займатися рекрутингом і формувати особовий склад під свої потреби. Це означає, що військовослужбовець, який проходить внутрішній відбір, обов’язково потрапляє до того підрозділу, який його обрав. Ми ж зі своїми потребами в цей механізм не включені», – пояснив Сімутін.

Військовий зауважив, що необхідно шукати розв’язання цього питання, адже логістика на війні вкрай необхідна. «Ми можемо мати РЕБи, безпілотники, артилерію але далі на фронт це піде пішки? Ні, машини потрібні. Безпосередні бої виграють піхотинці, ті, хто воюють на передовій. Проте війни виграються завдяки логістиці», – зазначив Сімутін, підкреслюючи важливість забезпечення та підтримки цього напрямку на всіх рівнях.