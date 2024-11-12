Військовий: Підрозділи логістики стикаються з гострим дефіцитом персоналу

Підрозділ Сил логістики ЗСУ з ремонту військової техніки, зокрема американських HMMWV (Humvee), стикається з гострим дефіцитом персоналу, що ускладнює виконання бойових завдань.
Про це розповів командир цього підрозділу, майор Збройних сил України Ігор Сімутін у новому випуску проєкту Укрінформу «Командири нашої перемоги», що вийшов у середу, 11 листопада.
«Ви можете купити золоті ключі, забезпечити побутовими умовами, але це не працює. Люди – це головне. І саме з ними у нас найбільша проблема», – зазначив Сімутін.
Водночас, за його словами, Сили логістики не мають механізму поповнення своїх підрозділів за можливостями рекрутингу. «Командири бойових підрозділів, як ось корпус морської піхоти, за новими правилами можуть безпосередньо займатися рекрутингом і формувати особовий склад під свої потреби. Це означає, що військовослужбовець, який проходить внутрішній відбір, обов’язково потрапляє до того підрозділу, який його обрав. Ми ж зі своїми потребами в цей механізм не включені», – пояснив Сімутін.
Військовий зауважив, що необхідно шукати розв’язання цього питання, адже логістика на війні вкрай необхідна. «Ми можемо мати РЕБи, безпілотники, артилерію але далі на фронт це піде пішки? Ні, машини потрібні. Безпосередні бої виграють піхотинці, ті, хто воюють на передовій. Проте війни виграються завдяки логістиці», – зазначив Сімутін, підкреслюючи важливість забезпечення та підтримки цього напрямку на всіх рівнях.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023