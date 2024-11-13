Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

МОН: ЮНІСЕФ виділяє кошти школам України для поліпшення умов очного навчання

120

Із листопада 2024 року ЮНІСЕФ виділяє 203,35 млн грн для 700 шкіл України для поліпшення умов для очного навчання.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

За інформацією відомства, кожен заклад отримує по 290 500 грн для поліпшення інфраструктури. Йдеться про утеплення приміщень, закупівлю обладнання, а також ремонт шкільних їдалень в межах національної реформи харчування. Кошти дадуть змогу школам проводити навчання в комфортних умовах і у зимовий період.

Розподіл коштів провели за трьома категоріями:

  • школи на прифронтових територіях з очним навчанням;
  • школи із щонайменше 50 дітьми ВПО, що навчаються очно;
  • єдині у громаді школи з очним навчанням.

Задля відновлення доступу до очного навчання Кабмін виділив 7,5 млрд грн на створення й облаштування укриттів у прифронтових і прикордонних регіонах. Ці укриття дадуть змогу 100 тис. дітей повернутися до навчання офлайн.

За інформацією Міносвіти, нині будують/ремонтують 70 таких об'єктів, усі вони є протирадіаційними укриттями.

Щоб довозити учнів до шкіл, закупили 402 шкільні автобуси через систему Prozorro на загальну суму 1,2 млрд грн. придбали, зокрема, автобуси, адаптовані для дітей з особливими освітніми потребами.

школи, ЮНІСЕФ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 ноября 2024
Вторник, 12 ноября 2024
Понедельник, 11 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023