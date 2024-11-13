МОН: ЮНІСЕФ виділяє кошти школам України для поліпшення умов очного навчання

Із листопада 2024 року ЮНІСЕФ виділяє 203,35 млн грн для 700 шкіл України для поліпшення умов для очного навчання.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки.
За інформацією відомства, кожен заклад отримує по 290 500 грн для поліпшення інфраструктури. Йдеться про утеплення приміщень, закупівлю обладнання, а також ремонт шкільних їдалень в межах національної реформи харчування. Кошти дадуть змогу школам проводити навчання в комфортних умовах і у зимовий період.
Розподіл коштів провели за трьома категоріями:
Задля відновлення доступу до очного навчання Кабмін виділив 7,5 млрд грн на створення й облаштування укриттів у прифронтових і прикордонних регіонах. Ці укриття дадуть змогу 100 тис. дітей повернутися до навчання офлайн.
За інформацією Міносвіти, нині будують/ремонтують 70 таких об'єктів, усі вони є протирадіаційними укриттями.
Щоб довозити учнів до шкіл, закупили 402 шкільні автобуси через систему Prozorro на загальну суму 1,2 млрд грн. придбали, зокрема, автобуси, адаптовані для дітей з особливими освітніми потребами.
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