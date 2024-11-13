Каллас: ЄС повинен використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування відновлення України

Колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС повинен використати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів безпосередньо для фінансування відновлення постраждалої від війни України.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Каллас, яка є кандидатом на найвищу зовнішньополітичну посаду в ЄС - Верховного представника із закордонних справ та політики безпеки - заявила, що держави-члени блоку мають відкинути сумніви щодо прямого арешту активів, посилаючись на «законні претензії» Києва на ці кошти після нападу росії.

«Я не буду використовувати слово «конфіскація», тому що йдеться про використання активів у законний спосіб», - сказала Каллас депутатам Європарламенту на слуханнях щодо затвердження її кандидатури в Брюсселі.

Її кандидатура має бути затверджена асамблеєю, перш ніж вона змінить Жозепа Борреля.

«Ми визнаємо, що росія має законні претензії до нас, оскільки ми володіємо їхніми активами. Але Україна також має законні претензії до росії, тому що вони щодня руйнують Україну», - сказала Каллас.

Вона дала зрозуміти, що росія може прагнути «забрати назад» свої активи в рамках врегулювання, але додала: «З огляду на те, що відбувається, я сумніваюся, що щось може залишитись».

Платникам податків, які не бажають, щоб країни-члени ЄС платили за відновлення України, Каллас відповіла: «Ми не повинні. За це заплатять ті, хто руйнує Україну».

Каллас також відзначила, що ініціатива Естонії щодо виділення 0,25% свого ВВП на допомогу Києву має бути прийнята іншими країнами-членами ЄС.

Вона також вважає, що санкції ЄС проти росії не повинні поновлюватися кожні шість місяців, а мають стати безстроковими, поки 27 країн-членів не вирішать їх скасувати.

Цього року Група семи уклала угоду про використання прибутку, отриманого від заморожених активів рф, але цей план не передбачав конфіскації. Деякі країни зважили потенційні юридичні наслідки такого кроку і ризик для євро, в той час як інші, в тому числі США і Британія, виступили за більш сміливі варіанти, такі як пряме вилучення активів.