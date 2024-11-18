Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини безпосередньо поговорити з путіним

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца безпосередньо поговорити з володимиром путіним у п'ятницю, пише Bloomberg.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам по всьому світу. Це потребує певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні", - сказав Трюдо в Перу, де був присутній на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Водночас він додав, що Канада та її союзники, як і раніше, тісно взаємодіють із президентом України Володимиром Зеленським. "Добре, що є розмови з цього приводу, але рівень довіри, який я відчуваю до володимира путіна, ймовірно, зараз перебуває на рекордно низькому рівні", - сказав глава канадського уряду.

Він сказав, що Канада віддана перемозі України і хоче якомога швидше покласти край конфлікту. "Можливо, є вікна, в які це може статися в найближчі місяці", - сказав Трюдо, не вдаючись у подробиці.

Але припинення конфлікту на умовах України вимагатиме збереження присутності США на борту, коли до влади прийде адміністрація Дональда Трампа, сказав він. "Давайте також будемо гранично відвертими: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову від підтримки України з боку Сполучених Штатів", - сказав Трюдо.

Видання зазначає, що Зеленський негативно відреагував на дзвінок Шольца путіну, який заявив, що рф заслуговує на ізоляцію, і цей телефонний дзвінок був "саме тим, чого путін хотів довгий час".

Чимало інших західних політиків слідом за президентом України також розкритикували дзвінок Шольца путіну.

"Нехай телефонний дзвінок канцлера Німеччини стане останнім подихом проваленої стратегії обміну землі на "мир" із геноцидним диктатором. Історія постійно говорить нам, що справжній мир може бути досягнутий тільки за допомогою сили", - написав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X.

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "нормандського формату", який розглядав росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності - путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у соцмережі X.