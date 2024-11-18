Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини безпосередньо поговорити з путіним

96

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца безпосередньо поговорити з володимиром путіним у п'ятницю, пише Bloomberg.

"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам по всьому світу. Це потребує певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні", - сказав Трюдо в Перу, де був присутній на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Водночас він додав, що Канада та її союзники, як і раніше, тісно взаємодіють із президентом України Володимиром Зеленським. "Добре, що є розмови з цього приводу, але рівень довіри, який я відчуваю до володимира путіна, ймовірно, зараз перебуває на рекордно низькому рівні", - сказав глава канадського уряду.

Він сказав, що Канада віддана перемозі України і хоче якомога швидше покласти край конфлікту. "Можливо, є вікна, в які це може статися в найближчі місяці", - сказав Трюдо, не вдаючись у подробиці.

Але припинення конфлікту на умовах України вимагатиме збереження присутності США на борту, коли до влади прийде адміністрація Дональда Трампа, сказав він. "Давайте також будемо гранично відвертими: усі союзники у світі не зможуть замінити повну відмову від підтримки України з боку Сполучених Штатів", - сказав Трюдо.

Видання зазначає, що Зеленський негативно відреагував на дзвінок Шольца путіну, який заявив, що рф заслуговує на ізоляцію, і цей телефонний дзвінок був "саме тим, чого путін хотів довгий час".

Чимало інших західних політиків слідом за президентом України також розкритикували дзвінок Шольца путіну.

"Нехай телефонний дзвінок канцлера Німеччини стане останнім подихом проваленої стратегії обміну землі на "мир" із геноцидним диктатором. Історія постійно говорить нам, що справжній мир може бути досягнутий тільки за допомогою сили", - написав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X.

"Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького "нормандського формату", який розглядав росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці. Це ганебна зрада реальності - путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, в той час як Україна є абсолютно невинною стороною", - зазначив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у соцмережі X.

Шольц, Трюдо
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 18 ноября 2024
Воскресенье, 17 ноября 2024
Суббота, 16 ноября 2024
Пятница, 15 ноября 2024
Четверг, 14 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023