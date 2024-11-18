Шольц: путін не змінив поглядів щодо війни проти України

володимир путін не змінив поглядів щодо війни проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, захищаючи його різко критиковане рішення зателефонувати лідеру росії, пише The Guardian.

Журналісти поспілкувалися сьогодні з політиком у берлінському аеропорту, безпосередньо перед його відльотом на саміт “Групи двадцяти” у Бразилії.

Шольц сказав, що варто було поговорити з путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати щодо того, що Захід має намір відмовитися від підтримки України.

Він додав, посилаючись на повернення республіканця Дональда Трампа на посаду президента США, що “було б погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з путіним, а жоден європейський лідер ‒ ні”.

“Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах російського президента на війну мало що змінилося – і це не дуже хороші новини”, – зазначив канцлер.