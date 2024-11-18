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Шольц: путін не змінив поглядів щодо війни проти України

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володимир путін не змінив поглядів щодо війни проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, захищаючи його різко критиковане рішення зателефонувати лідеру росії, пише The Guardian.

Журналісти поспілкувалися сьогодні з політиком у берлінському аеропорту, безпосередньо перед його відльотом на саміт “Групи двадцяти” у Бразилії.

Шольц сказав, що варто було поговорити з путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати щодо того, що Захід має намір відмовитися від підтримки України.

Він додав, посилаючись на повернення республіканця Дональда Трампа на посаду президента США, що “було б погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з путіним, а жоден європейський лідер ‒ ні”.

“Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах російського президента на війну мало що змінилося – і це не дуже хороші новини”, – зазначив канцлер.

Шольц
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