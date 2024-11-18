Експерт: Для відновлення енергосистеми України знадобиться 3-4 дні

Для відновлення енергосистеми, пошкодженої внаслідок масованої ворожої атаки 17 листопада, знадобиться 3-4 дні, але відключення світла можуть бути й на наступному тижні.

Такий прогноз в ефірі "Ранок.LIVE" зробив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, потрібно декілька днів, щоб повністю відновити роботу енергосистеми, але при цьому відключення залишаться до кінця тижня.

"Невідомо, яка буде ситуація з імпортом електроенергії. Але запущена наразі в ЄС вона впʼятеро дорожче, ніж в Україні. Тож імпорт створює збитки для вітчизняних енергокомпаній, тому важливо відновити власну генерацію", - наголосив Попенко.

Очільник Спілки зауважив, що особливо від обстрілу постраждали об’єкти, які забезпечують пікове споживання вранці й увечері. Відтак, це може подовжити відключення світла й на наступний тиждень.