Черногоренко розповіла, як МО перевірить, чи працює система винагород за знищену ворожу техніку

У Міністерстві оборони України збираються перевірити, чи працює система винагород за знищену та захоплену ворожу техніку.
Планують дізнатися це через нове опитування в "Армія+", яке стартувало 20 листопада, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
За словами посадовиці, на меті - зʼясувати, чи знають військовослужбовці про своє право, як воно виконується на практиці та які ймовірні перепони виникають під час його реалізації.
"Останні опитування в "Армія+" вже довели, що думка військових впливає на реальні зміни в Силах оборони. Врахували відгуки щодо онлайн-навчання, зміни місця служби та харчування, адже розуміємо: неможливо змінити систему без думки тих, хто нею користується", - пояснила заступниця міністра.
Черногоренко додала, що майже за три роки повномасштабного вторгнення було знищено понад 100 000 одиниць ворожої техніки. Тож кожна знищена чи захоплена одиниця - це внесок в українську перемогу. І за це передбачена справедлива винагорода: право на грошову премію або додаткову відпустку.
Триватиме опитування 14 днів.
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