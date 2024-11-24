ЦПД: Інформація про те, що співробітники деяких посольств виїхали за межі України, не відповідає дійсності

Співробітники іноземних дипломатичних представництв перебувають в Україні і продовжують свою роботу на місцях, пише Центр протидії дезінформації, посилаючись на інформацію Міністерства закордонних справ України.
"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності. Про це Центру повідомили в МЗС України. Усі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ЦПД.
У Центрі роз'яснюють, що "мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві", і закликають довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
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