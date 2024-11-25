Експерт: Доля тіньового сектору на ринку переробки молока досягає 20-25%.

Переважна більшість виробників молочної продукції маркують продукцію в разі використання замінників молочних жирів. Про це голова ради директорів "Спілки молочних підприємств України" Вадим Чагаровський повідомив Latifundist.com.

"Наші молочники не унікальні. Європейські колеги аналогічно замінюють молочний жир на рослинний у продуктах, які йдуть на ринки з низькою купівельною спроможністю", – сказав Вадим Чагаровський. Наприклад, так відбувається із плавленими сирами, які ексопртують на ринки Азії, Африки чи Близького Сходу.

Сумлінні виробники молочної продукції взагалі не використовують замінники молочних жирів. Натомість є тіньовий сектор переробки молока, доля якого на ринку досягає 20-25%.

"На сьогодні обсяг фальсифікованої молочної продукції сягнув 20-25%. Це обман споживача, коли продукт називають сиром, а там молочний жир замінений невідомим рослинним. Щоб ви розуміли, замінюють молочні жири сьогодні не тільки так званою пальмовою олією, а й яловичим чи курячим жиром. Бо вони значно дешевші за молочні жири. Більшість продуктів із замінниками жирів йдуть на канал HoReCa", — сказав експерт.

Частіше за все замінники використовують в продуктах із значним вмістом жирів: масло, сир, сметана та морозиво. Для прикладу – в молоці, кефірі, ряжанці та йогуртах рослинні жири не використовують. Ці продукти мають невелику жирність і внесення замінників ніякого економічного ефекту переробникам не дає.