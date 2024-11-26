Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Железняк: Розробники ШІ-сервісу ChatGPT платитимуть податки в Україні

95

Розробники ШІ-сервісу ChatGPT платитимуть податки в Україні. Тепер користувачі OpenAI будуть додатково оплачувати ПДВ.

За словами нардепа Ярослава Железняка, користувачі ШІ-сервісу ChatGPT отримали листи від OpenAI. У розсилці рекомендується оновити обліковий запис, вказавши дійсний номер картки платника податків. Якщо не вказати дані, вже з 1 січня 2025 року компанія вилучатиме додаткові 20% з вартості передплати через ПДВ.

Зараз пакети послуг коштують $20 і $30 щомісяця, залежно від обраних послуг – ПДВ складе $4 і $6 відповідно. Водночас компанія OpenAI вважається однією з передових у плані розробок сервісів із використанням ШІ, і її послугами користуються мільйони клієнтів по всьому світу.

Відомо, що корпорація поповнюватиме скарбницю України в рамках податку на Google. Закон набув чинності із січня 2022 року, і він зобов’язує великі корпорації-нерезиденти платити 20% ПДВ зі своїх послуг.

OpenAI, Железняк, ChatGPT
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 26 ноября 2024
Понедельник, 25 ноября 2024
Воскресенье, 24 ноября 2024
Суббота, 23 ноября 2024
Пятница, 22 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023