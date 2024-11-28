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Железняк: Фактично з нового року сигарети будуть на 40 гривень дорожче коштувати

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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект щодо підвищення акцизів на цигарки. Вартість цигарок може значно зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, першого заступника голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка у Telegram.

Він зазначив, що Комітет підтримав урядовий законопроект #11090. Документом пропонується встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку тютюнові вироби.

"Акциз на цигарки прив'язують до євро, а не гривні. Самі ставки в таблиці. Фактично з нового року сигарети будуть на 40 гривень дорожче коштувати", - додав нардеп.

При цьому, за його словами, ухвалення законопроекту принесе 20 млрд гривень до бюджету.

Железняк
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