Мінрозвитку громад: Питання платних доріг — це вимога ЄС

В Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час заходу від ЕВА, передає журналіст УНН.
"Питання платних доріг — це вимога ЄС. У нас є напрацьований законопроєкт щодо цього і зараз ми працюємо над його втіленням…Для того, аби зробити якісну дорогу, потрібно провести аналіз інтенсивності руху, зараз такий аналіз ведеться по 6 дорогам, щоб запустити механізм платних доріг. Говоримо з інвесторами, є домовленості з ЄІБ", - сказав Деркач.
За його словами, після результатів аналізу руху буде прийматись рішення, але Україна впевнено рухається до системи платних доріг.
"Рано чи пізно платні дороги все одно будуть", - додав він.
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